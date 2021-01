UDINE Ci si mette pure la sfortuna a voltare le spalle ai bianconeri e allora per l'Udinese ora si fa dura perché non è bastata una prestazione intensa, solida per evitare la sconfitta maturata oltretutto soltanto al 90' per un colpo di testa di Bakayoko che ha raccolto - tra sei bianconeri schierati - una punizione di Mario Rui.

Un ko che doveva e poteva essere evitato, la squadra di Gotti ha concesso il minimo sindacale agli azzurri, la superiorità territoriale (come da copione) e poco altro, al contrario ha creato almeno 5 buone occasioni per segnare. L'Udinese si sente beffata, non meritava di perdere (anche se il Napoli non ha certo rubato la vittoria), è stata anche coraggiosa, ma gli errori in fase conclusiva, con Lasagna imputato principale (ma pure Stryger ci ha messo del suo), hanno aiutato non poco i partenopei. Gattuso però non può essere del tutto soddisfatto, non si contano infatti le incertezze difensive dei suoi, con protagonista Rrhamani che nel primo tempo, al 27', prima di rimanere negli spogliatoi, ha propiziato il temporaneo pari friulano con un maldestro retropassaggio sul quale si è catapultato Lasagna che poi ha dribblato Meret per depositare la sfera nella porta sguarnita. Ma pure il Napoli aveva approfittato di un errore dei friulani per passare in vantaggio su rigore, calciato da Insigne, e provocato, al 14', da Bonifazi che è entrato maldestramente su Lozano che si stava involando verso la linea di fondo.

LE INCERTEZZE

Sull'1-1 sono subentrati nel Napoli dubbi e incertezze, al contrario l' Udinese è cresciuta trascinata da De Paul, con Pereyra,che ha agito da tre quartista, sempre pungente. Il match è diventato a tratti elettrizzante, con il Napoli a fare la gara, ma non con la precisione palesata nei primi minuti, con l' Udinese invece lesta a sfruttare le ripartenze in una delle quali Lasagna si è visto respingere da Meret una delle sue prime conclusione a tu per tu con il portiere. Gotti, per l'assenza di numerosi elementi, ben sette, ha schierato una squadra corta e compatta in cui ha trovato posto il redivivo Mandragora, con Arslan mediano metodista e ha dato fiducia pure all'argentino Molina nel ruolo di cursore destro. L' Udinese ha risposto proprio come il tecnico si aspettava, è parsa viva, attenta, pungente, Bonifazi si è rifatto con gli interessi dopo aver provocato il rigore concedendo praticamente nulla a Petagna.

L' Udinese ha sfruttato bene il contropiede innescato quasi sempre da De Paul. Nella ripresa il Napoli con Di Lorenzo centrale per Rrahmani) parte bene sospinto da Insigne e Zielinski, con Ruiz non sempre preciso, ma Musso si opposto con sicurezza come aveva fatto nel primo tempo in 60, dapprima sul colpo di testa ravvicinato di Lozano, poi su un'altra incornata di Petagna.

Il Napoli per cercare il gol inevitabilmente si è scoperto, all' 11' Lasagna serve Stryger, Meret è bravo a respingere, riprende Lasagna che spara fuori. Poi al 19', smarcato da DePaul, sempre Lasagna si è fatto parare la conclusione ravvicinata. Poi le due squadre hanno cominciato a accusare la fatica, Gotti ha richiamato Arslan, Stryger e Lasagna, sicuramente l'innesto di Walace non è stato felice, il brasiliano mai entrato in partita ed è stato lui al 90' a commettere il fallo da cui è nato il gol del successo partenopeo, il primo firmato da Bakayoko con il Napoli. Il patron dei bianconeri Gianpaolo Pozzo a fine gara ha ordinato il ritiro che scatterà domani pomeriggio.

Guido Gomirato

