Bebe, vittoria e dedica speciale

SCHERMALo aveva promesso alla vigilia della trasferta in Brasile per la prova di Coppa del Mondo e ha mantenuto l'impegno preso.La pluricampionessa mondiale del fioretto paralimpico, la moglianese Bebe Vio, ha dedicato la vittoria carioca al compianto compagno di nazionale, il veneziano Lorenzo Major. Durante la cerimonia nel Duomo di San Mauro, a Cavarzere (Ve), aveva parlato con i familiari dell'amico paratleta, scomparso in tragiche circostanze, dicendo: «Farò tutto il possibile per dedicare a Lorenzo la vittoria in Coppa».LA 5. TAPPA E...