BEBE VIO CALA IL TRIS

SCHERMAVENEZIA Bebe Vio continua ad inanellare successi Mondiali. Il terzo titolo iridato è arrivato ieri ai campionati di scherma paralimpica in programma fino a domenica a Cheongju, in Corea del Sud. Lo ha conquistato nella finalissima del fioretto individuale della categoria B. Per l'azzurra, che aveva già vinto i Mondiali di Eger (Ungheria) nel 2015 e di Roma, nel 2017 (senza considerare quelli Under 17 del 2011 e del 2017), è stata una vittoria importantissima che ha cancellato con un colpo di spugna le difficoltà incontrate...