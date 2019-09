Bebe trascina la squadra: «Un bel bronzo mondiale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCHERMA PARALIMPICAOttava medaglia per l'Italia ai Campionati Mondiali di scherma Paralimpica a Cheongju (Corea del Sud). È stata di bronzo ed è arrivata dalla gara a squadra del fioretto femminile. A conquistarla sono state la veneta Bebe Vio, la siracusana Loredana Trigilia e la torinese di adozione Andrea Mogos. Il terzetto azzurro, che ai Mondiali di Roma 2017 aveva vinto l'oro nella specialità, nella gara per il terzo e quarto posto ha superato la Russia 45-23 e ha conquistato il bronzo. In semifinale erano state battute da Hong Kong...