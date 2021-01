Unici in campo a Capodanno, gli inglesi si confermano gli stakanovisti del pallone. Stasera si completa il programma della 17ª giornata di Premier League, con il Liverpool (raggiunto in testa dal Manchester United) di scena a Southampton. Poi spazio alle semifinali di Coppa di Lega: domani Tottenham-Brentford, mercoledì l'atteso derby di Manchester che metterà in palio l'altro posto per la finale di Wembley, spostata dal 28 febbraio al 25 aprile con la speranza di un allentamento delle restrizioni di pubblico dovute al Covid.

Intanto ieri il Leicester è salito da solo al 3° posto, a -1 dalla vetta, grazie al 2-1 di Newcastle maturato nella ripresa: Maddison e Tielemans propiziano il doppio vantaggio delle Foxes che precede la rete di Carroll per i padroni di casa.

La domenica di Premier si è chiusa con la vittoria a Stamford Bridge del Manchester City, che nonostante l'assenza di 6 giocatori fermati dal Coronavirus manda al tappeto il Chelsea con l'uno-due assestato da Gündogan e Foden nel giro di 2 minuti: il tedesco di origine turca sfugge a Thiago Silva e firma al 18' il vantaggio dei Citizens con un destro dai sedici metri, imitato poco dopo dal compagno che beffa Mendy sul primo palo. Al 35' De Bruyne assesta il colpo di grazia ai Blues, a coronamento di un contropiede di Sterling che parte dalla propria metacampo e colpisce il palo, prima del tocco vincente del belga. A ridosso del triplice fischio Hudson-Odoi sigla l'1-3 definitivo, risultato che consente all'undici di Guardiola di raggiungere al 4° posto Everton e Tottenham.

Nella Liga domina l'Atletico Madrid, leader con 2 punti di vantaggio sul Real che ha 2 gare in più. Per i Colchoneros successo col brivido in casa dell'Alavés, costretto a giocare in 10 l'ultima mezz'ora per il rosso a Laguardia, espulso per una dura entrata su Lemar: Llorente sblocca il risultato al 41' per la squadra di Simeone che si complica la vita a 5' dal termine con l'autorete di Felipe ma trova il 2-1 finale proprio al 90' grazie a Suarez. In Bundesliga il Bayern resta con la testa negli spogliatoi per un tempo, chiuso sotto di 2 gol contro il Mainz penultimo in classifica: la rimonta dopo l'intervallo, con le reti di Kimmich, Sané, Süle e la doppietta di Lewandowski a suggello del 5-2 che ridà ai bavaresi il primato a spese del Lipsia. In Portogallo tragedia sfiorata durante Alverca-Almeirim, 3ª divisione: al 27' Alex Apolinario, attaccante brasiliano della squadra di casa, è svenuto per arresto cardiaco: soccorso dai medici e trasportato in ospedale, ha ripreso conoscenza ma la prognosi resta riservata.

Carlo Repetto

