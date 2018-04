Bayern avanti, al Siviglia di Montella manca lo squillo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

E' mancato giusto lo squillo di Vincenzo Montella, per solennizzare la settimana più emozionante del millennio, per il calcio italiano. Il Siviglia tiene lo 0-0 a Monaco, ma il Bayern (vittorioso 2-1 all'andata in Spagna) avrebbe potuto prendere anche un gol e si sarebbe qualificato, dunque la gara non si accende realmente mai. Il ritorno è equilibrato, le occasioni sono rare, ancor meno le parate. Al 2' Mercado rischia il cartellino rosso su Lewandowski, che poi si vede un colpo di testa frustrato da David Soria. I tedeschi partono...