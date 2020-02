I PRECEDENTI

MILANO Sarà senz'altro uno dei protagonisti del Derby di Milano non foss'altro per il suo passato diviso fra le due squadre. Zlatan Ibrahimovic sotto la Madonnina giocherà domenica sera - a 38 anni suonati - il suo decimo derby pareggiando i conti in termini di presenze. Di un punto, in verità, non ne vuole proprio sapere: in tutte 9 le precedenti occasioni si è segnato (spesso anche tanto) e non c'è mai stata una divisione della posta. Finora, ha giocato un derby in più con la maglia nerazzurra: 5 contro 4. E ha realizzato 6 gol, due con i bauscia e 4 con il Diavolo. È stato quindi decisivo spesso, protagonista sempre.

LE 9 RECITE A SAN SIRO

Il bomber svedese ha esordito nella stracittadina con l'Inter di Mancini nella stagione 2006-2007 (acquistato dalla Juve): il 28 ottobre il suo scoppiettante primo derby finì 4-3 per i nerazzurri con un gol decisivo di Ibra, quello del 3-0. Stesso scenario nel match di ritorno l'11 marzo 2007, l'Inter vinse ancora (2-1) e la sua rete fu ancora determinante.

Disputò poi il successivo derby di Natale (23 dicembre 2007) che finì ancora 2-1, ma con Ibra all'asciutto così come il 4 maggio successivo (vittoria del Milan 2-1). Niente reti anche negli ultimi due derby da nerazzurro: il 28 settembre 2008 (Milan-Inter 1-0) e il 15 febbraio 2009 (Inter-Milan 2-1). L'anno successivo Zlatan passò al Barcellona (il celebre scambio per 49 milioni di euro più Eto'o che fece la fortuna dell'Inter) e quindi, a fine stagione, in prestito, sulla sponda opposta del Naviglio: 14 novembre 2010 con la maglia del Milan punì i nerazzurri nello 0-1 con un suo gol. Saltò poi il derby del 2 aprile 2011 (Milan-Inter 3-0) e fu invece decisivo il 6 agosto 2011 nel 2-1 che regalò la Supercoppa italiana ai rossoneri (finale a Pechino). Quindi il 15 gennaio 2012, Milan-Inter 0-1 restò a secco per scatenarsi (ma inutilmente) il 6 maggio: 4-2 per i nerazzurri con doppietta di rabbia (uno su rigore) per un Milan sconfitto dalla doppietta di Milito e dai gol di Cambiasso e Maicon.

ALTRE STRACITTADINE

Ma la carriera dello zingaro del calcio non si ferma ovviamente a Milano: tra Torino (sponda Juventus), Barcellona (blaugrana), Manchester (sponda United) e Galaxy (a Los Angeles negli Usa) di stracittadine ne ha giocate un'altra ventina con ben 18 reti realizzate, in pratica una a partita.

Quello di domenica sarà per lui forse l'ultimo derby di Milano: vorrà lasciare il segno e i tifosi rossoneri non aspettano altro.

Gigi Bignotti

