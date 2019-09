BATTISTELLA CAMPIONE MONDIALE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOHARROGATE C'è chi la borraccia la passa ad un avversario, e chi la usa per farsi trainare dall'ammiraglia. Questo trucco è costato caro all'olandese Nils Eekhoff nella gara in linea under 23 ai mondiali di ciclismo Yorkshire 2019 e regalato all'Italia una gioia grande e inattesa, il primo oro della rassegna andato con pieno merito a Samuele Battistella.Il veneto, classe 98, nato a Castelfranco ma residente a Rossano Veneto, nel vicentino, era stato battuto in volata dall'avversario conquistando la medaglia d'argento, ma l'intervento...