Basta l'Italia di riserva per piegare gli olandesi

VOLLEYMILANO Esce la Francia di Ngapeth, il giocatore più spettacolare del pianeta, dal mondiale italo-bulgaro, da oggi solo italiano, con i sorteggi a Torino e la final six al via domani. Batte l'Argentina (ultima panchina per Velasco) ma non basta perchè la Polonia supera la Serbia, già qualificata, e si aggiudica il girone di Varna. Nel pomeriggio, la Russia aveva superato facilmente la Finlandia, eliminando in anticipo l'Olanda. L'Italia aveva già vinto il proprio girone, con il secondo sestetto batte gli orange, nella solita festa del...