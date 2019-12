BASSINO IMPRESA GIGANTE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCIGiornata strepitosa per lo sci azzurro che domina la coppa del mondo. Dal gigante statunitense di Killington alla discesa canadese di Lake Louise, gli azzurri hanno infatti collezionato una vittoria e due secondi posti. A Killington ha vinto, primo successo in carriera, Marta Bassino in 1.38.19, seconda Federica Brignone in 1.38.45. Solo terza una sbigottita fuoriclasse Usa Mikaela Shiffrin che ha chiuso in 1.38.48 sulle nevi di casa. Nella canadese di Lake Louise ha vinto invece il tedesco Thomas Dressen in 1.46.81. Per un soffio, con soli...