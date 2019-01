CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETVenezia perde una grande occasione a Brescia, dove perde 72-70 e così deve attendere la giornata odierna con la chiusura del girone d'andata per conoscere la collocazione nel tabellone delle Final Eight di Coppa Italia di Firenze (dal 14 al 17 febbraio). Il secondo posto è in pericolo e in caso di vittorie di Avellino e Varese, l'Umana Reyer scivolerebbe al quarto posto, finendo quindi nella stessa metà del tabellone di Milano. In caso di terzo posto, il quarto di finale sarà contro Sassari, qualificata grazie al successo su...