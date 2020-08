BASKET

VENEZIA Il giocatore dell'Umana Reyer Venezia Austin Daye è risultato positivo al coronavirus. Il lungo californiano, Mvp dell'ultima Coppa Italia, era stato l'ultimo degli orogranata ad arrivare a Venezia, a causa di problemi con il visto per il passaporto e per questo non era partito con il resto della squadra per il ritiro di Alleghe. «Al suo arrivo è stato immediatamente sottoposto ad esami medici che hanno rivelato la sua positività al Covid-19 spiega una nota della società - da venerdì, giorno del suo arrivo, il giocatore è in isolamento domiciliare e continuerà ad essere monitorato e a seguire lo stesso regime. Sta comunque bene ed è asintomatico. Grazie al gran lavoro dello staff medico e organizzativo dell'Umana Reyer e del supporto del dipartimento di prevenzione dell'Ulss 3 Serenissima, è stato possibile individuare immediatamente la positività dell'atleta e provvedere al suo isolamento come da protocolli». Il tampone è stato inviato all'Istituto superiore di sanità per lo studio e la verifica sull'eventuale mutazione del virus, in quanto contratto negli Stati Uniti. La società tutta fa «un grosso in bocca al lupo a Austin Daye per una pronta negativizzazione e ritorno in campo».

FIGLIO D'ARTE

Austin è figlio d'arte, suo padre Darren è legato indissolubilmente alla Scavolini Pesaro di Valerio Bianchini, con cui vinse due scudetti. Il 32enne ala-pivot è l'ultimo di una serie di giocatori americani che hanno dovuto fermarsi a causa del coronavirus. Era atterrato venerdì scorso all'aeroporto Marco Polo, proveniente dalla California, dove aveva passato le vacanze-lockdown prima della ripresa dell'attività agonistica: la società orogranata lo ha per questo fornito di visto per lavoro, che consente i viaggi andata e ritorno oltreoceano.

Prima dell'esperienza italiana Daye ha giocato con Detroit Pistons, Memphis Grizzlies, Toronto Raptors, San Antonio Spurs (con cui vince l'anello nel 2014) e Atlanta Hawks, quindi a Pesaro sulle orme del padre. Dopo una parentesi nel campionato turco e israeliano, il ritorno in Italia per vestire la maglia di Venezia, chiamato a sostituire il lituano Orelik, infortunatosi gravemente. Considerato un giocatore un po' genio e sregolatezza, con coach De Raffaele si è ritagliato un ruolo da sesto uomo di lusso, una pedina fondamentale per la conquista della Fiba Euro Cup, del secondo scudetto vinto in pochi anni dalla Reyer (Mvp delle finali) e della Coppa Italia. Il giocatore ha sicuramente contratto il virus negli Stati Uniti, dove l'infezione epidemica continua a crescere, e dove nemmeno il mondo dorato della Nba può sentirsi al sicuro. Il primo caso è stato quello di Rudy Gobert, giocatore francese in forza agli Utah Jazz lo scorso 11 marzo, ma nel controllo fatto a tutti i giocatori a fine giugno risultavano 25 casi di positività su 351 test effettuati (7.1% di positività). Per cercare di portare a termine la stagione è stata creata la cosiddetta bolla di Orlando con giocatori, tecnici e staff di tutte le franchigie in lotta play-off prima in quarantena e quindi isolati dal resto del mondo. Una situazione che ha permesso di contenere il contagio (zero positivi nell'ultimo test di fine luglio) con squadre però con l'organico ridotto all'osso e tanti possibili protagonisti assenti.

Andrea Manzo

