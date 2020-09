BASKET

Un'Umana Reyer dai due volti si arrende all'Olimpia Milano e saluta la Supercoppa italiana. Nella semifinale della Final Four alla Virtus Segafredo Arena di Bologna, gli orogranata cadono 76-67. Dopo l'iniziale quarto a rincorrere 27-15, Venezia mette a referto un secondo periodo da 17-8 con appena 23 punti nella prima metà di gara e soffrendo la qualità e la fisicità di un'Olimpia che dall'intensità difensiva trova energia per una fluidità di manovra che esalta la vena realizzativa di Delaney e Punter per il 43-23 della pausa lunga. Dall'intervallo esce però una Reyer più combattiva e di grande consistenza difensiva. Gli orogranata limano il passivo riportandolo con Daye sotto la doppia cifra di scarto (55-46) e riaprendo il match. Milano soffre ma resiste e alla mezzora viaggia 57-46. La Reyer ci prova ritrovando quel tiro pesante mancato nei primi 20' (da 0/10 a 5/10) ma fallisce la zampata decisiva e la rincorsa non va oltre il -5, merito di una Milano che nei momenti chiave non si sfalda. Il resto lo fa il talento di Malcolm Delaney (19 punti e 6 assist) con Milano che nel finale gioca col cronometro dei 24 fino al 76-67 che apre le porte della finale di Supercoppa di domani contro la Virtus Bologna, in serata impostasi su Sassari 88-76. Per la Reyer niente sogno «triplete» dopo i trionfi in campionato e Coppa Italia.

Giacomo Garbisa

