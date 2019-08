CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BASKETTroppa Serbia per l'Italia. Il primo dei tre scontri estivi tra le due nazionali (il più importante al Mondiale in Cina, il 4 settembre) va alla squadra guidata da Sasha Djordjevic, che sfrutta fisico e talento per piegare 96-64 un'Italia apparsa più viva rispetto alla sconfitta contro la Grecia. Privo di due delle stelle della squadra come Gallinari e Datome, Meo Sacchetti ha dovuto rinunciare anche a Daniel Hackett, fermato da un malessere intestinale.Nonostante la sfortuna e l'evidente divario fisico tra le due formazioni, l'Italia...