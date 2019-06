CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETTREVISO Il basket senior a Treviso è stata rifondato il 4 luglio 2012 sotto la loggia dei Cavalieri dopo lo tsunami dell'incredibile caso Lorbek che spazzò via vent'anni di trionfi in Europa e in Italia di quella che fu la Benetton. Treviso ripartì dalla Promozione grazie all'impegno di alcuni ex come Vazzoler (attuale presidente), Pittis e Coldebella che con la creazione del Consorzio UniVerso Treviso e all'azionariato popolare diedero linfa alla mai sopita passione per la palla a spicchi in città.Ora dopo 7 anni e quattro assalti...