TREVISO Completato il mercato in entrata grazie all'innesto di Tyler Cheese, in casa De' Longhi è arrivato il momento di pianificare il futuro, sotto tutti gli aspetti. Tra i tanti dubbi extra-campo dovuti alla questione Covid, una certezza: Tvb inizierà la preparazione fisica in vista della prossima stagione a fine luglio. «I ragazzi sono fermi addirittura da inizio febbraio, quando è stata decisa prima la sospensione e poi l'interruzione definitiva del campionato - le parole del direttore generale di Universo Treviso Basket, Giovanni Favaro - Per facilitare il graduale ritorno alla normalità abbiamo deciso di incominciare gli allenamenti già a fine luglio».

Si è già parlato di date ufficiali per quanto riguarda la nuova stagione invece?

«Il campionato dovrebbe iniziare il 27 settembre, poi come ben sapete quest'anno ci sarà la Supercoppa, programmata tra la fine di agosto e metà settembre. Questi ad oggi sono i paletti della prossima stagione».

Come verrà gestito l'arrivo dei nuovi tesserati della De' Longhi? Quali normative sono in atto?

«Stiamo aspettando disposizioni mediche precise per affrontare la prima parte di stagione. Se non cambia qualcosa al momento i giocatori dovranno osservare un periodo di quarantena in cui dovranno essere sottoposti a due tamponi».

Uno dei temi caldi del momento è il ritorno dei tifosi nei palazzetti. Avete novità al riguardo?

«Parlare di riapertura è prematuro ad oggi, anche se all'interno del cda stiamo valutando le possibili soluzioni, in modo tale da tenere il più vicino possibile i tifosi alla squadra. Confidiamo nella possibilità di un Palaverde con ingresso contingentato, con la biglietteria che ovviamente si muoverà di conseguenza, ad esempio offrendo la possibilità alle famiglie di sedersi vicine. Ad ogni modo non appena arriveranno delle direttive più precise ci faremo trovare pronti».

Capitolo Supercoppa, quale sarà la formula adottata?

«Quattro gironi, divisi per aree geografiche. Ragionevole dunque pensare che affronteremo Trieste, Venezia e Trento. Tuttavia ancora non si sa dove verranno giocate le partite, questo verrà valutato in base a criteri come ad esempio la capienza dell'impianto sportivo e la disponibilità. Ma anche in questo caso si stanno valutando tutte le opzioni possibili, anche quella di effettuare un concentramento delle quattro squadre in un singolo palazzetto per quanto riguarda i gironi».

A che punto siamo invece per quanto riguarda il discorso relativo ai diritti tv della prossima stagione?

«Il basket ha bisogno di visibilità, ne necessita il movimento e, vista la situazione attuale, ne necessitano anche le società, dato che verrebbe meno parte degli introiti del ticketing. Stiamo parlando del secondo sport nazionale, si vedrà di trovare un accordo soddisfacente per tutte le parti, possibilmente già in occasione della Supercoppa».

