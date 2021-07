Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

BASKETTOKYO Non si poteva chiedere loro una partenza più scintillante: l'Italia del basket piega la Germania 92-82 dopo una gara straordinaria, nello stesso giorno in cui le ragazze del volley battono la Russia 3 set a zero e in vasca la selezione di Sandro Campagna ne fa 21 (a 2) al Sudafrica. Pronti via, e a Saitama i tedeschi iniziano a bombardare il canestro azzurro. Raramente si è vista un primo quarto in cui qualsiasi tiro, anche il...