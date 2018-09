CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETTEST DELL'ITALIAAD AMBURGO(ld) Dopo il flop contro Cremona a Pinzolo, l'Italia vive il primo test ufficiale in vista delle qualificazioni mondiali della prossima settimana. Alle 17.30 gli azzurri di Meo Sacchetti sfidano la Repubblica Ceca nella Vtg Supercup di Amburgo. Domani il secondo match sarà contro Germania o Turchia. Dopo il torneo, si aggregherà Jeff Brooks: l'ala americana di Milano ha ricevuto il passaporto italiano e potrà debuttare in azzurro venerdì contro la Polonia, nelle qualificazioni per Cina 2019.BASEBALLSCUDETTO...