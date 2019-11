CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKET SERIE ATREVISO Riparte la caccia al primo successo lontano dal Palaverde per la De' Longhi. Si apre infatti al PalaEur contro la Virtus Roma (19.30 diretta Eurosport Player, arbitri Paternicò, Vicino e Pepponi) una mini-serie di quattro partite che potranno dare indicazioni sulle reali ambizioni da qui a fine stagione per Treviso Basket. Dopo Roma infatti i ragazzi di coach Menetti affronteranno Trieste, Reggio Emilia e Cantù, tutte squadre racchiuse in pochi punti, nonché possibili contendenti per uno degli ultimi posti per i...