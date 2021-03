Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

BASKET SERIE ATREVISO Rientrato, almeno momentaneamente, l'allarme Covid in casa Vanoli Cremona, prossima avversaria della De' Longhi. Dopo avere rilevato molteplici positività nel gruppo giovani è arrivato l'ok dell'Ats locale per gli allenamenti della prima squadra in vista della 23. giornata di campionato. «Siamo in costante contatto con la dirigenza della Vanoli - afferma il ds Andrea Gracis. Dopo le positività emerse lunedì la...