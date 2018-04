CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETREYER A CACCIADI DUE COPPE(ld) La seconda semifinale europea consecutiva di Venezia prende il via questa sera (ore 20.30) al Taliercio, dove i campioni d'Italia sfidano il Donar Groningen per un posto in finale di Fiba Europe Cup. L'Umana Reyer cerca il successo con un buon margine da amministrare fra otto giorni nel ritorno in Olanda, dove Groningen ha vinto sei match europei su otto con almeno 20 punti di scarto. Oggi c'è l'andata anche tra Avellino e i danesi dei Bakken Bears (20.30). In campo pure la Reyer femminile: le orogranata...