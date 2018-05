CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKET PLAYOFFMilano e Brescia si affronteranno nelle semifinali scudetto. L'Armani liquida 3-0 Cantù, in virtù del 74-65 in trasferta di gara3. A Desio, Milano è spinta dal 15-30 da tre punti all'interno del quale spiccano il 6-9 del mattatore Andrew Goudelock (24 punti) e il 3-3 di Dairis Bertans (11), le due guardie che firmano i due momenti chiave. Il baltico è l'emblema della panchina che dà la prima accelerazione in un secondo quarto vinto 28-13 per il +19 (47-28 esterno) complice lo 0-10 da tre di Cantù. Thomas e Culpepper 18...