BASKET NBA

SLOGAN SOCIALI

SULLE MAGLIE

DEI GIOCATORI

«Uguaglianza». «Basta». «Vota». Una serie di messaggi sociali, ispirati al movimento antirazzista, sulle maglie dei giocatori Nba pronti a tornare in campo nella bolla di Orlando, la zona no-Covid. È l'iniziativa lanciata dalla Lega americana con la benedizione della associazione giocatori e dello sponsor Nike per permettere ai giocatori di personalizzare la loro divisa con un messaggio di unità e giustizia sociale: potranno scegliere tra 29 diversi messaggi, a partire proprio da Black Lives Matter.

GOLF

LA RYDER CUP

SLITTA DI UN ANNO

L'edizione americana della Ryder Cup 2020 slitta al 2021 a causa dell'emergenza sanitaria. Quella italiana, in programma a Roma passa così dal 2022 al 2023. Lo hanno ufficializzato la Pga of America e la Ryder Cup Europe. Effetti a cascata su tutte le altre Ryder Cup fino al 2037.

GINNASTICA SCANDALO

INGHILTERRA, BULLISMO

E ANORESSIA TRA LE ATLETE

Abusi e violenze, fisiche e mentali, l'ossessione per il peso e le continue prevaricazioni sono gli elementi di una «cultura della paura» che ha governato per anni la ginnastica nel Regno Unito. La denuncia, con le testimonianze di ex atlete, è stata raccontata dalla Bbc in un documentario choc. La stessa Federginnastica britannica ha avviato un'indagine. L'ex ginnasta Nicole Pavier, 24 anni, è stata tra le prime a raccontare come il suo peso sia ancora oggi, a distanza di anni dal ritiro, una piaga nella sua vita.

