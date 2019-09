CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKET, MONDIALIOGGI LA FINALE SPAGNA-ARGENTINASpagna e Argentina si sfidano oggi nella finale tutta latina che mette in palio il titolo mondiale di basket. Diretta su Sky Sport Arena dalle 14. Intanto si è chiuso con un umiliante settimo posto, il peggiore della storia della nazionale statunitense ad un Mondiale di basket, l'avventura in Cina di Team Usa guidato da Gregg Popovich. Nella partita finale, la squadra che aveva attraversato l'oceano con i favori del pronostico per la conquista della medaglia d'oro si è imposta per 87-74 sulla...