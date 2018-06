CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETMILANO CASTIGA TRENTO: 3 A 2(ld) Milano batte Trento 91-90 in gara5 e torna avanti nella finale-scudetto: sul 3-2, l'Armani avrà il primo match-point domani in trasferta. A risolvere il match più bello della serie sono i liberi di Jerrells a 6 dalla fine, Sutton viene stoppato da Goudelock allo scadere. Larry Brown, 77 anni, leggenda Usa, è il nuovo allenatore della Fiat Torino.TENNISFEDERER TORNA E VINCESARA ERRANI CI RIPENSA(b.t.) Sara Errani non si ritira dopo gli ulteriori 8 mesi di squalifica per la positività al letrozolo....