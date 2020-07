BASKET

MANCANO I SOLDI

SALTA CREMONA

Dopo Pistoia, anche la Vanoli Basket Cremona non parteciperà al prossimo campionato di Serie A. Problemi economici. Ma a differenza del club toscano, che aveva scelto di autoretrocedersi in serie A2, quello lombardo che appena un anno fa ha vinto la Coppa Italia è fuori tempo massimo per scivolare nella categoria inferiore e quindi per il momento andrà avanti solo con il settore giovanile. Così ora la Serie A rimane a 15 squadre, con il rischio concreto che, entro il 31 luglio, anche la Virtus Roma messa in vendita dalla famiglia Toti non ce la faccia ad iscriversi. Ed è sempre in stand by la posizione di Torino, che avrebbe diritto a subentrare ma non ha ancora risolto il nodo della proprietà, la stessa della Dinamo Sassari: ed è chiaro che, per regolamento, due club che fanno capo alla stessa persona non possano partecipare allo stesso campionato.

GIOCHI 2012

SOSTANZA MISTERIOSA

TESTATA SU 91 ATLETI

Giallo in Gran Bretagna in materia di sport, medicina e sospetto doping. Secondo un'inchiesta pubblicata dal Mail on Sunday, le Olimpiadi di Londra 2012 furono utilizzate per testare su 91 atleti britannici una misteriosa bevanda energizzante. Un progetto sperimentale del costo di centinaia di migliaia di sterline e condotto in assoluta segretezza con l'obiettivo, si presume, di migliorare le prestazioni degli atleti in gara. Ma non è chiaro se sia ipotizzabile la violazione delle norme antidoping.

