BASKETMaanca ancora il test più significativo, quello di domani 4 contro la Serbia (ore 13.30 italiane), ma l'Italia del basket ha già ottenuto qualcosa d'importante. Infatti grazie al successo di ieri mattina a Foshan in Cina per 92-61 sull'Angola, e a quello dei serbi sulle Filippine per 126-67, gli azzurri hanno conquistato il passaggio al secondo turno del torneo iridato e anche il pass per uno dei quattro tornei preolimpici che si disputeranno il prossimo anno e che assegneranno i posti per Tokyo 2020.ANGOLA FACILEIntanto però c'è il...