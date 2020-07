BASKET

La stagione europea dell'Umana Reyer scatterà mercoledì 30 settembre contro l'Unics Kazan. Dopo aver sorteggiato i gironi la scorsa settimana, con Venezia inserita del raggruppamento A definito «di ferro», l'Euroleague ha diramato ieri il calendario ufficiale della 7 Days Eurocup 2020-2021, competizione chiusa anticipatamente nell'ultima edizione a causa della pandemia Covis-19 senza assegnare il titolo. A tenere a battesimo gli orogranata, che a marzo si erano qualificati per i quarti di finale contro l'Unicaja Malaga superando prima fase e Top 16, saranno i russi dell'ex brindisino John Brown (accostato in sede di mercato anche alla Reyer prima che la società del presidente Federico Casarin puntasse decisa su Isaac Fotu).

La prima giornata europea si disputerà al Taliercio con palla a due alle ore 20.45 mentre la prima trasferta di Andrea De Nicolao e compagni (nella foto assieme al fratello Giovanni con Federica Pellegrini a Livigno) è in programma martedì 6 ottobre (ore 20.30) in casa del Partizan Nis Belgrado. In Serbia, dove la guida tecnica è passata dall'italiano Andrea Trinchieri al vice promosso capo allenatore Vlado Scepanovic, sono legati splendidi ricordi per gli orogranata che il 5 novembre 2019 passarono 83-69 (Mitchell Watt 27 punti) alla Stark Arena in una delle migliori partite della storia orogranata. Al doppio impegno col botto seguirà l'appuntamento di martedì 13 ottobre, di nuovo al Taliercio (ore 20.45), contro i francesi del Jl Bourg, compagine debuttante in Europa e da tre stagioni consecutive nel massimo campionato transalpino.

Martedì 20 ottobre, ore 20.45, in Spagna la Reyer troverà sulla propria strada la Joventut Badalona in una suggestiva rivincita della finale di Coppa Korac 1981 quando gli iberici si imposero 105-104 al supplementare strozzando in gola l'urlo di gloria europea della Carrera di Tonino Zorzi. La settimana successiva, mercoledì 28 ottobre, capitan Michael Bramos e soci chiuderanno il girone d'andata del gruppo A impegnati a Mestre (ore 20.30) contro i turchi del Bahcesehir Istanbul che in roster avrà l'ex orogranata Josh Owens (stagione 2015-2016) reduce dal mezzo campionato giocato a Reggio Emilia. Il ritorno scatterà mercoledì 4 novembre (ore 18.00 italiane) facendo visita al Kazan mentre mercoledì 11 novembre (ore 20.30) i ragazzi di coach Walter De Raffaele ospiteranno il Partizan. Martedì 17 trasferta transalpina a Bourg-en-Bress (ore 20.00) quindi, dopo due settimane di sosta, martedì 8 dicembre ultimo appuntamento della prima fase al Taliercio contro Badalona (ore 20.00). Il girone si chiuderà martedì 15 dicembre (ore 18.00 italiane) con la trasferta di Istanbul contro il Bahcesehir. Le prime quattro classificate accederanno alla Top16, quattro gironi da quattro squadre che si sfideranno dal 30 dicembre al 3 febbraio 2021.

Giacomo Garbisa

