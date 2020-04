LA DECISIONE

L'emergenza coronavirus fa calare il sipario sulla pallacanestro italiana: ieri la Federbasket ha dichiarato ufficialmente conclusa la stagione 2019-2020 di serie A e A2. Termina incompiuta l'annata dell'Umana Reyer Venezia, campione d'Italia in carica e vincitrice della Coppa Italia, e della De' Longhi Treviso. Ironia del destino, proprio il derby vinto 79-73 dagli orogranata al Taliercio lo scorso 9 febbraio è stata l'ultima partita di campionato delle due squadre. Che questa sarebbe stata la settimana cruciale per il futuro del massimo torneo si sapeva e martedì 7 aprile 2020 resterà nella storia.

IL COMUNICATO

«Il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Giovanni Petrucci, considerata la determinazione della Legabasket di demandare ogni e qualsivoglia decisione in merito alla chiusura anticipata della stagione 2019-2020, dichiara concluso il campionato di A» sentenzia il comunicato del massimo organismo nazionale. Una decisione estrema, a seguito della perdurante emergenza epidemiologica da Covid-19, che ieri mattina era stata preceduta dal confronto in video conferenza fra lo stesso Petrucci, il presidente di Lega Umberto Gandini e il ministro allo Sport Vincenzo Spadafora per affrontare anche il tema «dei potenziali interventi a sostegno dell'attività sportiva» visto che, secondo stime, lo stop comporterà una perdita totale di circa 43 milioni di euro. A muovere la decisione della Fip, che un paio di ore prima aveva dichiarato conclusa pure l'A2 dopo aver già fermato tutti i campionati dilettantistici maschili, A1 e A2 femminili, è stata l'incertezza «circa la possibilità di ripresa dell'attività sportiva in condizioni di totale sicurezza». A ciò si aggiunge il fatto che un eventuale ritorno sul parquet avrebbe previsto le porte chiuse e che molti stranieri, già rientrati nei rispettivi Paesi d'origine, hanno lasciato incompleti quasi tutti i roster di A (solo Reyer e Sassari avevano la disponibilità di tutti i tesserati). Preso atto della decisione Fip, la Lega «condividendo le motivazioni di fondo che hanno portato la Federazione ad assumere questa decisione, concentrerà ora tutti gli sforzi sulla programmazione della stagione 2020-2021». Alle Leghe di competenza (Legabasket e Lega Nazionale Pallacanestro) spetterà ora stabilire i criteri per le retrocessioni, le promozioni e la partecipazione alle coppe europee.

Giacomo Garbisa

