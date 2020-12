BASKET

La off-season più corta di sempre produrrà una stagione Nba all'insegna delle conferme oppure dei ribaltoni? A due mesi e mezzo dal ritorno dei Los Angeles Lakers in vetta alla Lega nel nome di Kobe Bryant, i californiani guidati da LeBron James e Anthony Davis si rimettono in gioco a partire da questa notte. Per un campionato che dopo una stagione regolare ridotta da 82 a 72 gare, terminerà nei playoff non oltre il 22 luglio, alla vigilia delle Olimpiadi di Tokyo. La pandemia non si è limitata a condizionare il calendario, ma anche la presenza del pubblico: non si gioca più in una bolla come quella di Disney World, ma nelle arene delle singole squadre, e a parte poche eccezioni con meno di mille spettatori ad almeno dieci metri dal campo l'inizio sarà a porte chiuse. Raggiunti i Boston Celtics a quota 17 titoli, i Lakers cercano il titolo per diventare la franchigia più vittoriosa della Lega. C'è però una concorrenza agguerrita: c'è chi, come Miami e la stessa Boston, ha convinto nella bolla e ha mantenuto i protagonisti, e chi vuole riscattare l'implosione nella fase decisiva in Florida. È il caso dei Los Angeles Clippers del nuovo tecnico Tyronn Lue ex campione con Cleveland a guidare il duo Kawhi Leonard-Paul George. Ed è il caso di Milwaukee, che ha festeggiato il rinnovo del due volte mvp Giannis Antetokounmpo: il greco di origine nigeriana ha firmato un contratto-record da 228 milioni di dollari in cinque anni. E che gli europei vadano di moda lo ha confermato Rudy Gobert: il pivot francese, che scherzò sul Covid-19 salvo essere uno dei primi giocatori positivi, resterà a Utah con un quinquennale da 205 milioni.

INCOGNITA

L'incognita è Brooklyn: il duo Kyrie Irving-Kevin Durant è l'unico all'altezza di James e Davis, ma Durant è reduce da un lungo stop per l'infortunio al tendine d'Achille. I Nets sono i più attesi, perché in panchina debutta l'ex mvp Steve Nash assistito dal suo mentore Mike D'Antoni, e perché lavorano per prendere James Harden, in rotta con una Houston. Senza Marco Belinelli, tornato in patria, l'Italia guarda con attenzione al neopapà Danilo Gallinari, i cui Atlanta Hawks (con cui ha firmato un triennale da 61 milioni) sono la mina vagante ad Est. Nicolò Melli e New Orleans puntano ai playoff ad Ovest, mentre il rookie Nico Mannion reclama spazio a Golden State, dove va a scuola da Steph Curry. I suoi Warriors aprono la stagione all'1 ora italiana a Brooklyn contro il grande ex Durant, alle 4 c'è il derby di Los Angeles. Tutto su SkySport, che a Natale trasmetterà cinque gare dalle 18 all'alba.

Loris Drudi

