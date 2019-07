CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BASKETLa cessione a Oklahoma City di Danilo Gallinari e la firma di Nicolò Melli con New Orleans non cambiano i programmi azzurri verso i Mondiali: gli italiani protagonisti all'estero sono tutti nella lista dei 19 convocati dal ct Meo Sacchetti per il media day di Milano (lunedì 22 luglio) e per il ritiro di Pinzolo che porterà ai primi test nel torneo di Trento del 30-31 luglio, con il debutto contro la Romania e il secondo match contro Svizzera o Costa d'Avorio. Attingendo dai 24 nomi della prima lista comunicata alla Fiba, Sacchetti ha...