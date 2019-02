CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETL'impresa della scorsa settimana in Francia, con il successo al supplementare contro Nanterre, ha azzerato ogni rischio per l'Umana Reyer in vista dell'odierno ultimo impegno nella prima fase di Champions League. Alle 20.30 (RaiSport) Venezia ospita gli svizzeri del Friburgo battuti all'andata anche in quel caso dopo un supplementare senza patemi: la squadra di Walter De Raffaele chiuderà il Girone B al secondo posto, e disputerà il secondo match degli ottavi di finale fase con andata e ritorno tra il 5 e il 13 marzo al Taliercio....