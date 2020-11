BASKET

(l.d.) Nove mesi dopo, l'ItalBasket torna in campo e lo fa con un gruppo sperimentale, da 25 anni di media, nei due match in terra estone contro Macedonia del Nord (oggi alle 15 italiane, SkySportArena) e Russia (lunedì). A Tallinn, il ct Meo Sacchetti sfrutta la singolare situazione di una Nazionale che disputa le qualificazioni agli Europei 2022 pur essendovi già qualificata, dato che Milano ospiterà uno dei quattro gironi della fase finale. Per questo, l'assenza dei giocatori Nba (Danilo Gallinari, Nicolò Melli e il rookie Nico Mannion) e di Eurolega (Datome, Cinciarini, Biligha, Moraschini, Brooks, Polonara, Fontecchio, Flaccadori, il baby Spagnolo, più Hackett che ha dato l'addio all'azzurro) non rappresenta un ostacolo ma un'opportunità, così come il ct non ha bisogno di testare Marco Belinelli, fresco di ritorno in Italia alla Virtus Bologna.

CRESCITA

Lo spazio è per i debuttanti Davide Alviti, Tommaso Baldasso, Davide Moretti (unico concesso da Milano), Andrea Pecchia e Alessandro Pajola (il più giovane con i suoi 21 anni), peccato soltanto per l'assenza di Paolo Banchero, fenomenale italo-americano diretto a Duke University e futuro protagonista Nba, venuto a contatto con persone positive al Covid-19. «Uniremo la voglia dei debuttanti all'esperienza di chi è già stato con noi» ha detto il ct degli azzurri, che hanno vinto i primi due match del girone e che a Tallinn sono capitanati da Amedeo Della Valle. «E vogliamo crescere, ricordandoci che vincere aiuta a vincere».

