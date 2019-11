CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BASKET(l.d.) Dall'1-19 contro Sassari al ruolo di trascinatore contro la Lokomotiv Kuban. Austin Daye ritrova la via del canestro e con 13 punti nel 4° periodo guida l'Umana Reyer al quinto successo consecutivo in Eurocup, un 66-61 che vale il primo posto nel girone B e l'ipoteca della qualificazione. A tre turni dalla fine della prima fase, Venezia è a +6 sui russi di Luca Banchi e su Limoges, riferimenti nella corsa alle Top 16. Con il lutto sulle maglie per le vittime della calamità che ha colpito Venezia, i campioni d'Italia faticano...