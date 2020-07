BASKET

Inizia a delinearsi il roster del Bam per la seconda stagione ai nastri di partenza del campionato di serie C Gold. La rosa a disposizione di Alberto Anselmi, oltre alle importanti conferme di Benfatto (quinto marcatore della categoria con 16 punti di media), capitan Gallo e Sabbadin con contratti quadriennali più Rizzi (biennale), cui si sono aggiunti Meneghin, Bonetto e Meneghetti, ha ufficializzato il primo arrivo. Si tratta dell'ala Giovanni Basso (1.96, classe 94), Giocatore di formazione Petrarca che, dopo l'esordio in prima squadra a soli 16 anni ed oltre alla lunga militanza Ubp, vanta diverse esperienze fuori provincia: a Piacenza la stagione 2012-13 e a Matera la seguente nelle giovanili (ma facendo parte anche della rosa di A2); a Vicenza in serie B nella seconda parte di quella 2016-17 (4,3 punti di media) e a Mestre in C Gold nel 2018-19 (8,5 punti) mentre nell'ultima, iniziata a Spresiano in C Silver (14,1 punti), era rientrato nella categoria a Corno di Rosazzo appena prima della sospensione.

«Desideravamo confermare tutta la rosa della scorsa stagione, confermando i nove senior spiega coach Anselmi - ma purtroppo gli eventi di questo periodo rendono insostenibile tale scelta. Dovevamo necessariamente intervenire sul mercato per il ruolo di 3 e con l'arrivo di Giovanni Basso, giocatore sicuramente di livello, abbiamo colto la migliore occasione per sostituire Cecchinato. Partiamo con l'idea di fare bella figura, cercando di dare il meglio di noi sapendo che affronteremo un campionato tosto». «Nonostante tutte le incognite che gravano sulla prossima stagione sottolinea il presidente Biagio De Salvo - pensiamo di essere pronti per la nostra seconda stagione in C Gold».

La società, che ufficializzerà giorno del raduno e programma appresa dalla Federazione la data di inizio del campionato, saluta quattro partenti. Nella rosa, oltre a Pietro Elia Cecchinato citato dal coach, la guardia Marcello Berti; a livello di staff, invece, il secondo assistente Pietro Bicchieri, apprezzata figura storica del basket padovano, ed il fisioterapista ex giocatore Andrea Mancini.

