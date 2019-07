CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BASKETIl consolidamento figlio delle conferme di Austin Daye, Mitchell Watt, del nuovo capitano Michael Bramos, di Julyan Stone e Stefano Tonut e dall'esperienza italiana dei nuovi acquisti Jeremy Chappell e Ike Udanoh, rischia di non bastare alla Reyer per difendere il tricolore sul petto. La concorrenza ha espresso in modo chiaro le ambizioni di scudetto, se è vero che nelle ultime 72 ore la Serie A ha riacquistato quarti di nobiltà con gli arrivi di Sergio Rodriguez e Milos Teodosic. Lo spagnolo, diretto alla corte di Ettore Messina a...