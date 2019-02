CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETFIRENZE Venezia non supera la maledizione delle Final Eight di Coppa Italia: 7 partecipazioni e 7 sconfitte al primo turno. E quella dell'edizione 2019 contro il Banco Sardegna Sassari del debuttante Gianmarco Pozzecco (88-89) rischia di passare alla storia, perché l'Umana Reyer spreca il +20 (72-52) di metà terzo quarto, generato da 25 minuti in cui c'è una sola squadra in campo, quella di Walter De Raffaele. Venezia, però, alza il piede dall'acceleratore e Sassari, dopo 25' scarichi, cambia volto con un'incredibile rimonta,...