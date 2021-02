BASKET FEMMINILE

Italia ed Europa, per l'Umana Reyer si apre un mese di marzo particolarmente intenso sul doppio fronte. Lasciatesi alle spalle la batosta di Schio, una sconfitta che non ha compromesso il primato solitario ma che per punteggio (84-62) e valori visti sul parquet ha fatto suonare un campanello d'allarme, le orogranata si preparano a un periodo che metterà in palio trofei e contribuirà a definire gli scenari futuri.

Domenica 28 si chiuderà il mese di febbraio con l'impegno al Taliercio contro la Dinamo Sassari, sulla carta una semplice formalità per le ragazze di coach Giampiero Ticchi che vantano 32 punti di scarto dalle sarde terzultime con appena tre vinte in 19 gare. Poi sarà la volta di scendere in campo per l'assegnazione del secondo trofeo stagionale dopo aver già messo in bacheca la Supercoppa italiana lo scorso settembre. A Bologna, dal 4 all'8 marzo andrà infatti in scena la Techfind Final Eight di Coppa Italia che vedrà l'Umana esordire alla Segafredo Arena giovedì 4 ad apertura manifestazione (ore 16.30) nel derby contro il Fila San Martino di Lupari mentre a seguire si incroceranno (ore 20.00) Famila Schio e Limonta Costa Masnaga.

Gli altri due quarti si disputeranno venerdì 5 con Passalacqua Ragusa-Use Rosa Scotti Empoli e Virtus Segafredo Bologna-Allianz Geas Sesto San Giovanni. In caso di passaggio del turno, in semifinale la Reyer troverà domenica 7 marzo (ore 16.30) la vincente di Ragusa-Empoli mentre la finalissima di lunedì 8 marzo giornata scelta simbolicamente perché festa della donna potrebbe riservare l'ennesimo derby contro Schio, immediata rivincita del pesante ko di domenica scorsa al PalaRomare. Dopo la Coppa Italia, che le orogranata hanno vinto una volta nel 2008, l'orizzonte dell'Umana spazierà sull'Eurocup che vivrà la seconda fase degli ottavi e dei quarti di finale a eliminazione diretta.

Capitan Martina Bestagno e compagne, che sono arrivate alla Top 16 da testa di serie assoluta, giocheranno nella «bolla» di Sfantu Gheorghe, in Transilvania (Romania), martedì 16 marzo contro le polacche dell'Enhea Gorzow, ultime nel ranking delle sedici ai playoff di Eurocup. In caso di vittoria la trasferta romena proseguirebbe giovedì 18 marzo con il quarto di finale contro la vincente di Lointek Gernika-Sepsi. Se le orogranata superassero anche questo ostacolo accederebbero alla Final Four in programma dal 9 all'11 aprile. Archiviata la parentesi europea, marzo si chiuderà il 31 con la sfida al PalaMinardi di Ragusa, potenzialmente settima partita di un mese che mette in palio un trofeo, una prestigiosa Final Four e, nello scontro con le siciliane, una seria ipoteca sul primato di regular season in campionato.

Giacomo Garbisa

