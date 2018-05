CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETFAMILA BATTUTODOMENICA GARA-5(v.b.) Lo scudetto 2018 del basket in rosa verrà assegnato domenica a Schio, al PalaRomare (ore 20 diretta Sportitalia). Il Famila dopo le vittorie in casa per 62-56 e 63-58, a Ragusa ha ceduto (male) al Passalacqua per 76-59 in gara3 martedì e ieri 73-66 in gara4. Vittorie meritate per le siciliane che hanno piegato un Famila a tratti pasticcione e abulico. Da quanto emerso a Ragusa gara5 non ha pronostico.NBABELINELLI ELIMINATO(ld) Philadelphia e Marco Belinelli escono dai playoff Nba, eliminati 4-1 da...