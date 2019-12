CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETDovesse raggiungere le Final Eight di Coppa Italia da neopromossa, la De' Longhi ricorderà la rimonta contro Reggio Emilia come uno dei momenti-chiave. Treviso ottiene il quinto successo casalingo consecutivo (91-83) e lo fa cambiando passo nella ripresa, vinta 54-31 sulle ali di Isaac Fotu (17 punti), Cooke, Logan (10) e soprattutto Parks (25), alla miglior prova in maglia trevigiana. Sono loro a cancellare la falsa partenza della De' Longhi, che deve finire sotto di 20 (29-49) per cominciare a giocare, con un canovaccio all'opposto...