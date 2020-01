BASKET

Dallo scivolone del quarto periodo di Brescia all'imbarcata di Oldenburg, la Reyer Venezia manca la prima vittoria del 2020. E, quel che è peggio, il -11 in Germania (98-87) nel debutto nella seconda fase di Eurocup mostra un passo indietro degli orogranata che in Europa erano reduci da 8 successi consecutivi. I campioni d'Italia pagano i primi 30' deficitari soprattutto in difesa, contro un Mahalbasic (25 punti con 12-13) immarcabile in area, e quando anche Paulding (17) e Hobbs (14) trovano la via del canestro l'Ewe vola a +26 (80-54) al 28'. Un divario che matura negli istanti in cui Venezia perde Watt quarto e quinto fallo in sequenza e Daye, per un problema al ginocchio destro superato il quale rientra comunque prima della fine. Il paradosso è che proprio nel momento peggiore l'Umana inizia a giocare, con un quintetto piccolo con Stone utilizzato come finto centro che va all'assalto e trova un break di 26-9 con le triple di Bramos (14). Ma la rimonta di Venezia si ferma sul -9 (89-80), pur chiudendo con 16-29 da tre, un dato cancellato dalle 16 palle perse e da una difesa insufficiente.

Ora sarà già decisivo il derby di martedì prossimo contro Brescia al Taliercio, nel secondo turno delle Top 16.

LE ALTRE ITALIANE

Serata negativa anche per le altre squadre italiane in Eurocup: Trento cade a Istanbul contro il Darussafaka, e sempre nel Girone E la Virtus Bologna, capolista in campionato, crolla a Belgrado contro il Partizan di Andrea Trinchieri. Questa sera, invece, tocca a Milano, che apre il girone di ritorno dell'Eurolega contro il Panathinaikos (ore 20.45). Messina sfida il santone Rick Pitino, ex tecnico Nba (New York e Boston) e campione college con Kentucky e Louisville, per dimenticare il ko contro Cantù.

Vince invece la Reyer femminile nel 9° turno d'Eurolega sulle turche del Cukurova: 70-61. Sugli scudi Steinberga (18), Anderson e Petronyte (14 a testa). Venezia torna così in corsa per la qualificazione. Sarà decisiva la sfida, fra due settimane, contro il Nadezhda.

Loris Drudi

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA