BASKET Dalla Fiat di Larry Brown alla rivincita contro Trento il passo sarà breve, e poco distante sarà anche la prima sfida all'Armani Milano detentrice del titolo: per la Reyer Venezia il calendario della serie A, pubblicato interamente ieri dopo l'anteprima di martedì, riserva un avvio impegnativo. L'Umana, che inizierà il 7 ottobre contro Torino del santone ex campione Nba, chiuderà il primo mese il 28, nel 4° turno a Trento, nella rivincita dell'ultima semifinale. Novembre sarà però il mese che non consentirà di tirare il...