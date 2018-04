CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETdal nostro inviatoAVELLINO Una grandissima Reyer sbanca Avellino nel match di andata della finale di Fiba Europe Cup e mette un solidissimo mattone per la conquista del trofeo (mercoledì il ritorno al Taliercio). Una partita interpretata in modo perfetto dagli orogranata che hanno dato una vera lezione di basket agli irpini, giocando vien da dire un basket totale in cui non si sono fatti mancare nulla. E' stata ancora una volta la difesa l'arma in più della Reyer con De Raffaele che ha alzato come non mai la qualità delle sue match up...