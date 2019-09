CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BASKETCon lo scudetto sulle maglie, la Reyer Venezia è la squadra da battere ma per i campioni d'Italia difendere il tricolore nella serie A 2019-2020 - che da stasera a giovedì completerà il primo turno - sarà impresa ardua. In prima fila e vera favorita c'è l'Olimpia Milano che ha riportato in Italia coach Ettore Messina e affidato le chiavi della squadra allo spagnolo, due volte campione d'Eurolega, Sergio «Chacho» Rodriguez mettendo in regia anche l'ex Nba Shelvin Mack. Alte le ambizioni pure della Virtus Bologna di Sasha...