BASKETCavalcando l'onda dei successi contro Sassari e Capo d'Orlando, Venezia cerca il tris contro Pesaro per consolidare la posizione ad un passo dal vertice della Serie A. Alle 17, l'Umana Reyer ancora priva di Bramos e Jenkins, e con Tonut da verificare - ospita il fanalino di coda reduce da quattro sconfitte consecutive. Ma dobbiamo rispettare Pesaro e le sue qualità, e poi contro di noi Marco Ceron fa sempre grandi partite da ex avverte coach Walter De Raffaele. Venezia, che con due turni d'anticipo si è qualificata per la Coppa...