BASEBALLROVIGO, DALL'A2AL RISCHIO DI C(N.Ast.) Prima della pausa del campionato in agosto, il Bsc Rovigo era ancora in lotta per un posto in A2. Domani a Castelfranco Veneto, invece, i rossoblù devono lottare per restare in serie B. Allo stadio Tantillo si giocheranno gara 1 alle 11. e gara 2 alle 15.30 per recuperare il turno d'andata tra Dragons e Rovigo, che due settimane fa ha perso in casa lo scontro diretto con i trevigiani (3-6 e 2-12 per manifesta all'ottavo inning) del turno di ritorno. Tra Rovigo e Castelfranco è uno spareggio per...