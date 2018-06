Bartolomei, due perle e il Cittadella va avanti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CITTADELLA. Va sotto, reagisce dominando l'avversario, commette una leggerezza nel finale ed è costretto a soffrire negli interminabili tempi supplementari. In un caleidoscopio di emozioni il Cittadella strappa con pieno merito il pass per le semifinali play off e si appresta ad ospitare il Frosinone per la semifinale che vale la serie A.L'approccio migliore è degli ospiti che pressano e cercano la penetrazione dalle fasce grazie all'intraprendenza di Galano e Sabelli. Dopo 2' l'occasione buona capita a Balkovec che prova a trasformare un...