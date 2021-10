Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GINNASTICA ARTISTICAIl cielo continua a tingersi di azzurro in Giappone. Dalle 40 medaglie di Tokyo alle 4 della ginnastica tricolore ai Mondiali di artistica di Kitakyushu. Un oro, due argenti e un bronzo: siamo una potenza anche in una delle discipline olimpiche di maggior tradizione. E celebriamo un'impresa mai riuscita tra gli uomini. A firmarla è stato curiosamente - chi alle Olimpiadi non c'era: Nicola Bartolini, 25enne di Quartu...