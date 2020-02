ROMA L'Olimpico fischia e contesta: la Roma non c'è proprio più. Sparita nel nuovo anno. Anche il Bologna, dopo il Torino e la Juventus, vince (2-3) all'Olimpico dove i giallorossi, nelle 4 partite del 2020, hanno raccolto solo il pareggio nel derby: 1 punto, dunque, su 12 a disposizione e 4 nelle 6 gare dopo la sosta di Natale. La crisi, insomma, è autentica. Di gioco e di risultati. E il 4° posto in pericolo: sabato prossimo lo scontro diretto di Bergamo con l'Atalanta, già davanti per la differenza a reti.

Anche la vecchia guardia, dunque, fa cilecca. Fonseca, seguendo l'indicazione di Dzeko, si affida ai senatori del gruppo. Senza ricevere niente in cambio. In difesa conferma Santon a destra e rilancia, dopo averlo lasciato per 2 match di fila in panchina, Kolarov a sinistra. Alzeranno presto bandiera bianca. In attacco, invece, inserisce contemporaneamente Mkhitaryan, da trequartista, e Perotti. Il turnover parziale, dopo il ko angosciante di Reggio Emilia, non aiuta però la squadra a ritrovare l'identità perduta nell'ultimo viaggio. L'inizio è in apnea: il baricentro insolitamente basso nemmeno garantisce la protezione necessaria a Pau Lopez. C'è solo il Bologna in partita. Dinamico nel possesso palla con il mediano Svanberg e Schouten, aggressivo e imprevedivile nel rombo offensivo con Palacio falso nove, Soriano alle sue spalle, Orsolini e Barrow sui lati.

Le 6 assenze, intanto, non pesano sulla prestazione dei rossoblu, vivaci e intraprendenti. Incide, invece, la presenza di Mihajlovic, uscito in mattinata dall'Ospedale Sant'Orsola con il via libera dei medici. Smalling chiude bene su Orsolini prima di bucare il cross di Barrow. Proprio Orsolini, in solitudine, mette il timbro per il vantaggio. Distrazione fatale. Svangberg ha subito la chance per il big. I giallorossi fanno, insomma, scena muta. Il palleggio è macchinoso e quindi prevedibile. L'improvvisazione prende il sopravvento sull'organizzazione. Avanti, quindi, con il lancio sparato verso l'isolato Dzeko o lo scattista Under. Casuale il pari a metà tempo, su autogol (4° a favore in questo torneo: primato proprio con il Bologna): rasoiata da sinistra di Kolarov, Dzeko va a vuoto e Denswill, nel tentativo di anticipare Under, tradisce in scivolata Skorupski. Basta il destro di Barrow, sporcato da Santon, per ritrovarsi sotto dopo meno di 4 minuti. Il 4-2-3-1 dei rossoblu è ispirato e soprattutto efficace. Palacio ha l'occasione per il tris prima dell'intervallo e dei fischi del pubblico: Pau Lopez respinge.

SEMPRE PEGGIO

La Roma della ripresa certifica la sua fragilità. Se attacca, diventa vulnerabile. E, su apertura di Svanberg, Barrow riparte indisturbato proprio come Caputo o Boga, sabato scorso a Reggio Emilia, nelle azioni del 1° e 4° del Sassuolo. All'Olimpico, invece, è il 3° del Bologna. Santon è sbilanciato nella metà campo avversaria e non recupera. E ad essere saltato è come al solito Mancini: Barrow fa centro. Il pubblico non accetta la nuova sbandata. Kolarov reagisce sotto la Tribuna Tevere, rispondendo alla gente. Che lo fischia ad ogni intervento. Le correzioni in corsa di Fonseca aiutano il 4-2-3-1 giallorosso: Perez per Under e Peres per Santon. Perez spaventa Skorupski e Peres disegna dal fondo il cross per Mkhitaryan che segna di testa. Dentro Kalinic per Veretout, ma Cristante, come Pellegrini a Reggio Emilia, penalizza i compagni: rosso per l'entrata, piede a martello, su Orsolini. Dzeko, nel recupero, cerca il pari: doppio intervento dell'ex Skorupski. Adesso è proprio notte fonda.

