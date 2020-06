SAMP-BOLOGNA 1-2

GENOVA Colpo del Bologna che espugna il Ferraris grazie ai gol di Barrow ed Orsolini che in due minuti chiudono la pratica. La Sampdoria si sveglia solo nel finale con il neo entrato Bonazzoli ma non basta per evitare la terza sconfitta consecutiva.

Sfida che parte lentamente e stenta a decollare nel primo tempo. Una conclusione di Sansone, pronto Audero, e una di La Gumina, Skorupski attento, sono le uniche due fiammate della prima frazione. Le prime sostituzioni arrivano all'ottavo della ripresa con Mihajlovic costretto ad inserire Schouten per Poli, acciaccato, e Barrow per Sansone.

Ma è Bereszynski a sfiorare il vantaggio per la Sampdoria con una conclusione da fuori area che passa accanto all'incrocio. La gara però non decolla e alla fine lo spettacolo in campo lo regalano i due mister, in particolare Ranieri, con le loro indicazioni che si sentono perfettamente nel vuoto di Marassi.

Al sedicesimo un errore di Soriano a centrocampo innesca Vieira che al limite apre per Linetty ma il tiro del polacco viene murato da due difensori, Danilo e Tomiyasu, in recupero. La Samp prende coraggio e chiude il Bologna nella propria area di rigore conquistando quattro angoli consecutivi che portano però solo ad una conclusione da fuori di Vieira.

LA SVOLTA

Al 25' l'episodio che cambia il corso della gara: un rimpallo nella trequarti del Bologna tra Tonelli e Medel su un tiro di Murru si trasforma in un lancio involontario per Soriano che apre per Palacio, il pallone arriva ad Orsolini travolto in area da Murru e per Doveri è calcio di rigore. Dagli undici metri Barrow non sbaglia portando in vantaggio il Bologna.

Il gol colpisce al cuore la Sampdoria che non ha nemmeno il tempo di reagire prima di subire anche la seconda rete. Barrow va via sulla sinistra, entra in area, dribbla tre difensori di casa e mette in mezzo per Orsolini che in area piccola di testa appoggia in gol. Ranieri prova a scuotere i suoi con un triplo cambio e la mossa funziona con la Samp che accorcia le distanze. Cross di Augello e colpo di testa di Bonazzoli che sfrutta una brutta uscita di Skorupski per battere a rete a porta vuota. I sette minuti di recupero si trasformano così in un assedio dei padroni di casa che raccolgono però solo due conclusioni di Colley, un difensore, fermate da Skorupski.

